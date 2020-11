PETTENASCO - 17-11-2020 -- A Pettenasco

il fine settimana sarà dedicato a Santa Caterina Vergine e Martire, patrona della parrocchia e a San Audenzio, compatrono.

In questo 2020 il paese rivierasco vivrà una festa nuova fatta solo di appuntamenti religiosi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria volte a limitare la diffusione del Coronavirus.

Il primo appuntamento sarà sabato 21 novembre con la festa di San Audenzio: alle ore 9.30 sarà celebrata la Santa Messa all’altare dei Santi Giulio e Audenzio e ci sarà la tradizionale benedizione dei ceri per l’isola.

Domenica 22 il paese festeggerà la sua amata Santa Caterina e nel corso della giornata ci saranno diversi momenti di preghiera: alle ore 11 ci sarà la Santa Messa Solenne alla quale sono invitati i giovani che in questo 2020 sono diventati maggiorenni, alle ore 16 ci sarà l’esposizione del Santissimo e poi alle 16.30 i Vespri e la Benedizione.

Lunedì 23 novembre, infine, alle ore 15 la Messa per tutti i defunti.

r.a.