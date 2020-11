ORTA SAN GIULIO - 18-11-2020 -- Saranno funzionanti

entro sabato 21 novembre i nuovi punti luce installati in via Domodossola a Orta San Giulio.

Nel progetto riguardante via Domodossola era prevista la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione del parapetto per la messa in sicurezza della viabilità pedonale, lungo il marciapiede in fregio alla sp 229 del Lago d'Orta. Ora si è arrivati alla fase finale di posa dei nuovi punti luce a led e gli stessi dovrebbero entrare in funzione entro sabato.

r.a.