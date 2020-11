GOZZANO - 18-11-2020 - “Gozzano sempre al fianco

delle associazioni impegnate nella prevenzione dei tumori femminili”. Il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Libera Ricci, commenta così l’attestato di partecipazione e di ringraziamento, ricevuto nei giorni scorsi, da parte dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per essere stato Comune sostenitore della campagna “Nastro Rosa AIRC” con l’illuminazione di palazzo Ardicini, sede della municipalità, per tutto il mese di ottobre 2020 alla scopo di sensibilizzare sull’importanza della ricerca sul tumore al seno. “Abbiamo aderito a questa campagna – continua Ricci – perché l’opera di informazione e sensibilizzazione sul tumore al seno, deve essere una prerogativa non solo degli Enti pubblici o privati, ma di tutte le persone come segno di grande civiltà”. Palazzo Ardicini si è illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre. Questo ha suscitato interesse e responsabilizzazione in tante persone “soprattutto perché Gozzano – chiude Ricci – è una realtà molto sensibile a questi argomenti; anche per il futuro sarà nostro compito puntare sulla strada della informazione e sensibilizzazione nel campo della salute”