OMEGNA - 19-11-2020 -- Venerdì 20 novembre,

è la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e per celebrare questa importante data, docenti e studenti delle classi prima, seconda e terza dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale dell’Istituto Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna invitano a partecipare al Social Flash Mob “Ogni numero è un diritto”.



“Scarica il logo dal sito https://www.dallachiesaspinelli.edu.it e impostalo dalle ore 9.00 del 20 novembre come immagine profilo dei tuoi account per l’intera giornata, visita il sito https://sites.google.com/dallachiesaspinelli.edu.it/sanitaeassistenzasociale/home e partecipa alle attività proposte” ecco l’invito dei ragazzi del Socio Sanitario dell'Istituto Dalla Chiesa- Spinelli per la giornata di domani. Maggiori e più dettagliate informazioni su questo interessante progetto si possono trovare sul sito internet della scuola.

r.a.