PETTENASCO - 20-11-2020-- Quando si parla del concerto di Santa Caterina

è naturale rivolgere un pensiero a Ernesto Zucchi, l’uomo che con dedizione ed entusiasmo ha fatto crescere, edizione dopo edizione, questo pregiato evento culturale.



Chi ha avuto modo di conoscerlo, non fatica ad immaginare che Ernesto Zucchi non avrebbe mai permesso al virus che tanto male sta facendo al mondo intero di annullare il concerto di Santa Caterina, Ernesto si sarebbe sicuramente inventato qualcosa per realizzarlo anche quest’anno e, smuovendo mari e monti come solo lui era capace di fare, avrebbe trovato la soluzione giusta per organizzare, nonostante le gravi criticità del periodo, il concerto che accompagna i festeggiamenti della Patronale di Pettenasco.



I familiari e gli amici di Ernesto -mancato a luglio del 2019 lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di moltissime persone- forti degli insegnamenti di vita che Ernesto ha lasciato loro e volendo continuare ad onorare la sua memoria di “papà” del concerto, non potendo organizzare l’evento in presenza nella Chiesa Parrocchiale di Pettenasco, hanno pensato ad un’edizione in streaming, versione questa che consentirà al concerto di raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato.



L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle ore 18 sulle pagine Facebook “Concerto di Santa Caterina”, “Parrocchia dei Santi Caterina e Audenzio - Pettenasco NO” e “Sei di Pettenasco se…” ; in questo 2020 il titolo del concerto non poteva che essere: “Omaggio a Ennio Morricone” e i protagonisti saranno il maestro Andrea Albertini che si esibirà al pianoforte e la cantante Angelica Depaoli.



Il programma del concerto si racconta da sé: domani si comincerà con “C'era una volta il west”, poi si proseguirà con “Giù la testa” e a seguire “C'era una Volta in America”, “Fantasia strumentale”, “Mose'”, “Mission” per poi finire con “Nuovo cinema Paradiso”.

In questi giorni di tempo sospeso per l'emergenza Covid-19, il concerto di Santa Caterina rappresenta una scintilla di serenità e oggi più che mai l’Amministrazione Comunale di Pettenasco, la Parrocchia, la Pro Loco Pettenasco Nostra, i familiari e gli amici di Ernesto Zucchi invitano con affetto tutti coloro che vogliono regalarsi un momento di spensieratezza alla nuova edizione del concerto di Pettenasco, con la certezza che, anche ancora una volta, sarà un’ottima occasione per lasciarsi coccolare da un’esperienza che trascende il mero l’ascolto musicale.

r.a.

Nella foto il concerto del 2019