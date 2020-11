OMEGNA - 22-11-2020 -- A causa dei disagi

provocati dalla chiusura di Via Bariselli, ad Omegna, il percorso degli autobus in arrivo da Verbania è stato modificato da alcuni giorni.

La modifica consiste nella trasformazione in senso unico a salire da Via Marconi per Via Citterio e inserisce 2 fermate nelle vicinanze del centro commerciale “Coop” e la sede delle Poste Italiane.

Dopo il sopralluogo del 1 Ottobre, l’Amministrazione comunale ha autorizzato un nuovo percorso che va da via Fratelli di Dio che andrà avanti per via Trieste, passando per via Nobili de Toma, e poi su via Marconi per transitare in via Boggiani e De Angelis prima di arrivare in Piazza Beltrami.

L’assessore Strada dice "In questo modo a partire dalla prossima settimana, i mezzi di VCO Trasporti in arrivo da Verbania effettueranno il nuovo percorso lungo il quale sono state inserite 2 fermate, una in prossimità del Centro Commerciale Coop, l’altra nelle vicinanze della sede centrale cittadina di Poste Italiane, nonché della RSA Lagostina".



I residenti di via Boggiani sono invitati a prestare attenzione, in quanto nel tratto da via Marconi a via Citterio non sarà più a doppio senso di marcia ma a senso unico a salire.

Diego Cataldo