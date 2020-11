PETTENASCO - 23-11-2020 -- L’associazione “A Braccia Aperte”

è nata a Pettenasco nell’agosto del 2006 con l’obiettivo di garantire un sostegno alle persone che per diversi motivi non riescono a far fronte da sole alla propria quotidianità. Sono state sostanzialmente due le necessità più importanti a cui i volontari di “A Braccia Aperte” hanno dato da subito una risposta concreta: l’assistenza pre e post scuola per i bambini e l’accompagnamento degli anziani in ospedale per visite e/o esami clinici.

Questi solo un paio di esempi dell’operato dell’associazione di Pettenasco: da sempre, infatti, l’essenza più vera di “A Braccia Aperte” è quella di esserci per chi ha bisogno, di essere quindi al servizio -nel senso più bello, completo e nobile del termine- della società e proprio nel rispetto di questa mission, l’associazione non si è limitata ad essere accanto a bambini ed anziani ma ha anche costruito collaborazioni con altre realtà, del territorio e non, al fine di sostenere progetti benefici in Italia e all’Estero.

Le difficoltà nel cammino di “A Braccia Aperte” non sono mancate e oggi più che mai il sodalizio di Pettenasco si trova a fare i conti oltre che con la mancanza personale -criticità questa che già da tempo ha “obbligato” i volontari a rinunciare alle altre attività occupandosi soltanto del pre e post scuola- anche con la grave emergenza Covid.

A causa di questa situazione palesemente problematica, l’associazione al momento è in stand-by: c’è, esiste ancora, ma temporaneamente è ferma.

Ecco, qui di seguito, il testo integrale del comunicato diffuso in questi giorni dell’associazione di Pettenasco:

“L'anno che si sta concludendo ha costretto noi tutti a fare i conti con grandi cambiamenti nelle nostre vite, l'inaspettato arrivo del Covid ha condizionato profondamente e lo sta continuando a fare le nostre abitudini e il nostro vivere sociale. Anche la nostra Associazione è stata travolta da tutto ciò e se agli inizi della pandemia sembrava possibile ipotizzare dopo la lunga chiusura delle scuole una ripresa del servizio di pre e doposcuola con il mese di settembre, abbiamo dovuto nostro malgrado arrenderci di fronte all'evidenza dei fatti. Nonostante la nostra forte volontà nel voler riuscire a riorganizzare il servizio non lasciando nulla di intentato, ci siamo trovati di fronte oltre alle problematiche legate all'osservanza delle linee guida ministeriali anti-covid anche alla defezione di quattro volontari storici che ci hanno reso totalmente inermi. Abbiamo tentato fino all'ultimo di salvare un servizio che negli anni e precisamente dal 2006 si è rivelato prezioso per numerose famiglie della nostra comunità consentendo loro di conciliare il lavoro con il tempo scuola a costi contenuti, ma purtroppo non è stato possibile con le sole nostre forze e pertanto ci siamo interfacciati con l'amministrazione comunale a cui abbiamo passato il testimone. Per sostenere i maggiori costi a carico delle famiglie per un servizio ora gestito da operatori professionali la nostra associazione ha voluto contribuire versando alla casse comunali l’importo di € 6000,00.

Desideriamo cogliere questa occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno prestato servizio come volontari nel corso di questa lunga avventura. Qualcuno di loro non è più tra noi... ma da lassù ci ha dato la forza di arrivare fino a qui. Abbiamo vissuto questi 14 anni con bimbi e famiglie meravigliosi, che tanto hanno trasmesso a noi tutti e ci auguriamo di essere riusciti a comunicare il significato del donare qualcosa di sé all'altro che rappresenta lo spirito del volontariato che da sempre ha animato la nostra associazione.

Un grazie anche alla comunità tutta che in modi diversi negli anni ha supportato la nostra associazione sia moralmente che economicamente attraverso le quote associative, le oblazioni e il contributo del 5 per 1000, nonché alle istituzioni e ai privati che hanno collaborato per la buona riuscita delle diverse iniziative di solidarietà che hanno contraddistinto la storia della nostra Associazione. Abbracciandovi con affetto auguriamo a tutti un sereno Natale e un prospero 2021".

r.a.