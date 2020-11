ORTA SAN GIULIO -24-11-2020 -- "Tre Forchette"

per Villa Crespi di Orta San Giulio dello chef Antonino Cannavacciuolo nella "Guida ai Ristoranti d'Italia 2021" del Gambero Rosso, presentata lunedì 24 novembre in versione online, causa pandemia covid-19. Una guida presentata in un momento difficile per la ristorazione, di qualunque livello, a causa proprio delle restrizioni per la limitazione dei contagi. Villa Crespi, insieme a Piazza Duomo di Alba, è l'unico locale ad aver ottenuto le "Tre Forchette" per il Piemonte.