GOZZANO - 24-11-2020 -- Incidente stradale

fra due auto nella mattinata di martedì 24 novembre alle 7 sulla sp46 in territorio di Gozzano. Due le auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre il personale del 118 si è occupato degli occupanti dei mezzi. Sul posto anche la polizia stradale.