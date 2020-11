OMEGNA - 25-11-2020 - . Un comunicato

di Fratelli d'Italia sulla sentenza di primo grado del tribunale a proposito del campo Rom della Verta.

"A sette anni dalla raccolta firme che vide contrari migliaia di cittadini Omegnesi alla nascita di un campo nomadi in città, finalmente la vittoria in tribunale: il comune rientra in possesso dell’area dell’impianto sportivo di via Verta. Siamo soddisfatti di questa vittoria, la situazione di degrado dell’area oltre a non essere un bel biglietto da visita per la nostra città ed aver determinato un disvalore economico per gli immobili della zona Verta Brughiere, va in contrasto con i nostri valori e con la nostra lotta all’illegalità.

Adesso auspichiamo che Amministrazione Comunale e Regione Piemonte inizino da subito a”dialogare per giungere in tempi brevi alla riqualificazione dell’impianto sportivo della Verta, struttura importante per lo sport giovanile della città .

Avevamo stigmatizzato allora la decisione dell’allora Amministrazione di sinistra di “scaricare” sulla comunità omegnese un problema di gestione di persone non facilmente controllabili e che vivono in maniera poco conforme alle dinamiche abituali.

Oggi -di fronte a certe prese di posizione di esponenti della sinistra omegnese- riteniamo che Omegna abbia già dato e adesso attendiamo che altri comuni limitrofi dimostrino altrettanta voglia di accogliere un campo nomadi, viceversa siamo certi che tante anime belle della sinistra omegnese saranno ben lieti di aprire i giardini delle loro ville borghesi per accogliere le roulotte delle persone Rom ".