SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 26-11-2020 - E' nato il progetto Babylandia,

in collaborazione con la Caritas di San Maurizio d'Opaglio.

Si tratta di una raccolta giochi e libri per bambini e adolescenti, che verranno selezionati, divisi per età, incartati e consegnati ai più bisognosi della comunità il giorno della Vigilia di Natale.



Purtroppo causa limitazioni Covid non è possibile estendere il progetto ad altri comuni e anche l’organizzazione di esso sarà strutturata con regole ben precise per sottostare al dpcm e non mettere in pericolo nessuno.

Il punto di raccolta è la Caritas dove, solo sotto previa prenotazione telefonica, si potrà portare il materiale. Per prenotazioni chiamare il 3398886501.



Si accettano giochi o libri ben confezionati con, se possibile, le scatole ancora in uso, no peluche o simili in quanto non sono facilmente disinfettabili. I giochi verranno disinfettati e lasciati decantare per il tempo necessario per poterli donare senza rischi in modo tale che non siano dei trasmettitori di contagio. Il tempo massimo per la consegna dei giochi sarà il 12 dicembre e potranno donare solo gli abitanti di San Maurizio.

Inoltre c'è bisogno di vecchi quotidiani o scatole di cartone in buono stato per impacchettare.