ORTA SAN GIULIO - 27-11-2020 -- Il sindaco di Orta San Giulio,

Giorgio Angeleri, è tornato al lavoro dopo la guarigione dal covid-19. Lo ha comunciato lui stesso sulla pagina Facebook del Comune. "Cari concittadini e amici, oggi sono rientrato nella comunità, ho fatto sabato il tampone di controllo e sono risultato negativo. Ho potuto comprendere, vivendolo in prima persona, la sensazione di debolezza e di fragilità. Per questo dobbiamo tutti consapevolmente e con il buon senso mantenere tutte le attenzioni per prevenire il diffondersi del contagio", ha scritto.