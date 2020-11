OMEGNA - 27-11-2020 -- Omegna non rinuncia

a festeggiare il Natale e la città è comunque addobbata a festa con luminarie che, oggi più che mai, vogliono essere annunciatrici di un messaggio di speranza.



L’emergenza sanitaria in corso ha impedito di organizzare la cerimonia inaugurale con tutta la città presente per dare il via al periodo più magico dell’anno ma, rimasta salda la volontà di testimoniare che Omegna non rinuncia al Natale, una festa ci sarà comunque.

Sabato 28 novembre, alle ore 17.30, l’amministrazione comunale “accenderà” le luci sul Natale 2020 e invita tutti a seguire la diretta di questo evento sulla pagina Facebook "Città di Omegna".

Nella foto: l'accensione dell'albero e delle luminarie nel 2019