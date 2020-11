OMEGNA 29-11-2020 -- In largo Cobianchi,

proprio di fronte al palazzo di città, sabato 28 novembre, è stato acceso l’albero di Natale, presente già da diverse settimane, sancendo finalmente l’inizio delle festività natalizie ad Omegna.

L’accensione di questo enorme albero è stato un momento molto importante per gli omegnesi, un momento che può permettere alle persone di non pensare per un attimo a tutti i problemi e pensare a quello che è effettivamente il Natale ed a tutti i valori che simboleggia e trasmette.

Ed il messaggio che il comune di Omegna trasmette è proprio questo: il 2020 è stato per tutti un anno molto difficile, ma finalmente sta volgendo a termine ed il Natale di quest’anno deve simboleggiare proprio un punto di svolta per tutti quanti ed è proprio questo quello che l’albero e le luminarie vogliono rappresentare.

E' stata posizionata anche una scritta luminosa “2021”, proprio di fronte all’albero.

Quest’anno, oltre a questo luminosissimo albero, il comune ha addobbato tutta la cittadina con moltissime luci posizionate nelle principali piazze cercando di far arrivare lo spirito natalizio davvero in ogni angolo della città.



Diego Cataldo