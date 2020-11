OMEGNA -30-11-2020 -- Il comune di Omegna

ha in serbo un dono per i bambini più bisognosi della città.

In tutto saranno quasi un centinaio i bambini, dai 0 ai 12 anni, che quest’anno riceveranno un regalo per festeggiare la festività natalizia che ha bisogno di avere come cardine valori quali l’amore, la vicinanza e la solidarietà.



Il progetto delsindaco Marchioni, è stato accolto dall’associazione AKB che ha donato subito mille euro per attuarlo. A questi si aggiungeranno anche altri fondi donati dall’Assessorato alle politiche dell’assistenza e servizi sociali, che sta impegnando anche moltissimi altri fondi nel sociale sul territorio per aiutare le famiglie che hanno perso il lavoro causa lockdown. Attraverso l’associazione AKB, la supervisione del CISS Cusio, di Casa Mantegazza e Caritas i bambini e bambine segnalati dagli assistenti sociali riceveranno un dono acquistato presso il negozio “Luca & Gloria”.



Inoltre, tutti i bambini della città avranno a disposizione la Cassetta di Babbo Natale sotto i portici del municipio, dove potranno inserire la classica “letterina natalizia”.

Diego Cataldo