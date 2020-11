OMEGNA - 30-11-2020 -- Sono due i concerti

di musica che saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook Città di Omegna e ben 4 i nuovi appuntamenti con School of Life, quelli che si apprestano a sbarcare virtualmente nei salotti degli omegnesi a dispetto di una pandemia che ha bisogno dell’impegno di tutti per essere sconfitta.



A idearli ci ha pensato l’Assessore comunale alla Cultura e all’Istruzione Sara Rubinelli che si appresta a inaugurare per quattro appuntamenti serali settimanali altrettanti eventi per un’edizione natalizia del fortunato format mutuato al filosofo Alain de Botton.

Da mercoledì 9 dicembre si parlerà, dunque, con l’Avv. Paolo Marchioni di “Come trasformare una crisi in risorse per il futuro”, mentre martedì 15 dicembre sarà la volta di Don Gianmario Lanfranchini raccontare in “Tempo di virtù, le risorse più umane a disposizione per l’oggi e il futuro”. Martedì 22 dicembre, la Dott.ssa Daniela Morabito ci suggerirà come essere “Attivi in piccoli passi quotidiani. Dialogo aperto con gli over 65” per lasciare alla Dott.ssa Chiara Baldioli, martedì 29 dicembre, il compito di raccontare come “Gestire emozioni e costruire risorse in tempo di pandemia”.



"Consapevoli dell’importanza di ‘fare cultura’ senza lasciarci limitare da un virus che non può spegnere le nostre passioni – ha aggiunto l’Assessore Rubinelli –, abbiamo messo a punto per domenica 20 dicembre una splendida esibizione del duo di chitarre composto da Angela Centola e Roberto Margaritella. Domenica 27 dicembre, invece, sarà la volta di ascoltare il soprano Gabriela Nurchis che si esibirà accompagnata al pianoforte da Roberto Olzer in un concerto che – so già – si farà ricordare".



Con la medesima filosofia e l’immutato entusiasmo, anche il Parco della Fantasia “Gianni Rodari” di Omegna ha in serbo “Storie sotto l’Albero”, un ciclo di incontri narrativi e di laboratori creativi pronti ad accompagnare grandi e piccini verso la poesia del Natale.

Si parte con “24 storie prima di Natale” che, dall’1 al 24 dicembre, alle ore 20, sulle pagine social del Parco, darà la buonanotte con la lettura di una favola al telefono di Gianni Rodari, per poi proseguire con “Storie per creare” e un ciclo di 3 imperdibili appuntamenti pomeridiani (il 5, il 12 e il 19 dicembre) con gli animatori del Parco della Fantasia presso la Ludoteca dedicata al nostro più illustre concittadino, nel pieno rispetto delle norme anti-COVID. Il 6, il 13 e il 2o dicembre sarà la volta di “Ludoteca d’Autore”, con autori del calibro di Marco Paci, Sara Carpani, Luca Tozzi e Alessando Sanna collegati via Zoom per presentare i propri libri e proporre laboratori a tema.



"Il 12, il 10 e il 24 dicembre, infine – è l’ulteriore dettaglio a cura del Direttore Alberto Poletti –, sarà la volta di salire idealmente “Sulla Freccia Azzurra” per tre incontri via Zoom sul treno dei balocchi per una storia a puntate che ci farà sognare".