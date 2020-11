ORTA SAN GIULIO - 30-11-2020 -- L’ortese Cristina Scazzosi è atleta dell’anno!

Durante la Riunione di Consiglio Federale della Federazione Canottaggio che si è svolta sabato 28 novembre in call conference, sono stati deliberati i premi federali 2020 per le varie categorie dei “Protagonisti dell’Anno”: nella categoria “Atleti dell’anno” spicca, bellissimo, il nome di Cristina "Kikki" Scazzosi della Canottieri Lago d’Orta.

Le motivazioni saranno rese note in seguito, come pure il luogo e la data di consegna dei vari premi.

r.a.