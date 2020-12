OMEGNA – 01-12-2020 -- Il 2020 è stato un anno molto importante per Omegna, in quanto è stato il centesimo anno dalla nascita dello scrittore Gianni Rodari.

Proprio in onore dello scrittore, nel centro di Omegna a pochi passi dal palazzo di città, precisamente in via Carrobbio, una vecchia casa che prima ospitava delle famiglie è in ristrutturazione per trasformarsi nel nuovo Museo Rodari.

Un museo totalmente dedicato alla figura dello scrittore, che si prospetta a trasformarsi da una vecchia casa ad una struttura molto all’avanguardia che va a passo con lo standard dei musei moderni.

La fine dei lavori, secondo l’architetto Fabrizio Bianchetti, è prevista per l’inizio del 2021.

L’investimento per la costruzione del museo è di circa 560mila euro.

Nel museo verrà mostrata anche un Omegna di inizio '900: il visitatore potrà “trasportarsi” in quegli anni vivendo una esperienza unica e capire com’era Omegna ai tempi di Rodari. Si potrà capire anche lo stile narrativo di Rodari, punto sulla quale il museo vuole davvero focalizzarsi molto.

L’obiettivo è quello di far capire allo spettatore la figura Gianni Rodari come uomo e come scrittore, cercando di farlo entrare anche in prima persona nelle storie.

Diego Cataldo