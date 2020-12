PETTENASCO - 01-12-2020 -- Un cittadino di Pettenasco ha inviato alla nostra redazione una segnalazione: attraverso alcune fotografie documenta in modo chiaro la situazione in cui si trova la Valle del Pescone.

Le immagini si raccontano da sole: la zona appare non curata come dovrebbe essere e si notano inequivocabilmente ghiaia, sedimenti e tronchi che in caso di precipitazioni abbondanti potrebbero creare problemi.

Il lettore accompagna le fotografie con un commento: “Dobbiamo aspettare la prossima alluvione?”

r.a.