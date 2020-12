CUSIO- 02-12-2020-- Cusio Ginnastica parteciperà al Campionato nazionale Italiano Silver FGI che si terrà a Rimini dal 4 all’8 dicembre. Una Winter Edition per un nazionale che avrebbe dovuto disputarsi a giugno, ma a causa della pandemia è slittato a dicembre.

Per la società cusiana di ginnastica ritmica a scendere in pedana saranno le atlete: Frosio Francesca, Testori Arianna, Margherita Vigna e la giovanissima Simona Biriuc 8 anni compiuti a novembre. Per tutte loro primissima esperienza ad un nazionale di federazione, saranno impegnate in due esercizi individuali uno al corpo libero e uno al cerchio.

La manifestazione non sarà aperta al pubblico in ottemperanza ai recenti DPCM e l’ingresso ai campi di gara sarà regolamentato da uno scrupoloso protocollo che permetterà ai partecipanti di gareggiare in sicurezza.