BORGOMANERO - 02-12-2020 - Nei giorni scorsi, il presidente del Lions Club Borgomanero-Cusio, Riccardo Silvestri, ha consegnato, a nome dei soci, ai dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Gozzano e dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 1” di viale Dante in Borgomanero, 20 e 15 tablet che saranno utilizzati dagli alunni per la Dad.



“Andare incontro alla necessità segnalataci dagli operatori del settore scolastico - ha commentato il presidente - della difficoltà di molte famiglie, per motivi economici, di dotare i propri figli di un dispositivo da utilizzare per la didattica a distanza, ci è sembrato un modo significativo per confermare la nostra presenza nel tessuto sociale in cui viviamo e per supportare chi ha bisogno".