CASALE CORTE CERRO - 03-12-2020 -- Ideata e promossa dall'Amministrazione Comunale di Casale Corte Cerro e dalla Proloco, con il supporto della Ca dij Libär dlä Cort Cérä - Biblioteca Casale Corte Cerro e Press Grafica Srl, l’iniziativa tutta casalese di questo Natale 2020 si chiama “Da Casale al Polo Nord”.



L’invito che gli organizzatori fanno ai bimbi è semplice: Scrivi la tua letterina, mettila in una busta con il tuo indirizzo e imbucala nella cassetta che trovi a Casale centro (c/o Municipio),a Crebbia, a Ramate (c/o Parco Giochi) e a Montebuglio (c/o Chiesa Parrocchiale)… Ti risponderà Babbo Natale in persona o uno dei suoi elfi delegati al servizio postale”.



Gli organizzatori specificano che chi lo desidera può anche utilizzare la “letterina ufficiale” che si trova questo link https://drive.google.com/.../1YpPFH2ujruN0yjpKP9S.../view... oppure nelle attività del territorio.

L’invito è fatto: ora non resta che preparare con cura la letterina, imbucarla e poi attendere la risposta di Babbo Natale che, siamo certi, quest’anno più che mai non deluderà nessuno.