OMEGNA - 03-12-2020 -- Con l'obiettivo di agevolare la sosta a Omegna per gli acquisti di Natale e favorire i residenti costretti a casa dal lockdown, la giunta del Comune di Omegna ha deliberato l’ esenzione del pagamento dei parcometri per tutto il periodo delle festività che andrà dal 7 dicembre al 6 gennaio 2021.



Farà eccezione (dalle ore 8 alle ore 14, dal lunedì alla domenica) il parcheggio a pagamento di fronte all’Ospedale Madonna del Popolo istituito sempre dalla giunta Marchioni per agevolare la rotazione dei veicoli degli utenti che accedono alla struttura per un tempo determinato.



"Oltre a questi provvedimenti – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Omegna, Stefano Strada –, abbiamo confermato anche per l’anno scolastico in corso la sosta gratuita temporanea per i genitori che accompagnano i figli presso la Scuola dell’Infanzia Bialetti di via Fossalone. Con i permessi regolarmente rilasciati dalla Segreteria scolastica, sarà possibile parcheggiare gratuitamente il proprio veicolo presso piazza Martiri della Libertà per il tempo necessario ad accompagnare i figli in classe. Infine, a partire dal 2021, renderemo gratuito per i veicoli ibridi ed elettrici la sosta nel parcheggio comunale di via Verdi. Entro la fine di quest’anno – ha concluso l’assessore Strada – sarà predisposta presso il Comando della Polizia Locale l’opportuna modulistica per richiedere il tagliando da esporre ai fini di legge".