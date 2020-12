OMEGNA - 04-12-2020 -- Il Comune di Omegna ha deciso di far ripartire la distribuzione dei buoni spesa per aiutare le famiglie che sono in difficoltà per via del COVID. La cifra messa a disposizione dallo stato è di 80.530,76 €, che va ad aggiungersi alla cifra di 84.000 che il Comune ha ricevuto e distribuito nel periodo del primo lockdown.

La modalità di distribuzione consiste nella compilazione del modulo sul sito del Comune: verranno dati 40 euro a settimana per chi ha compilato il modulo più 25 euro per ogni componente della famiglia.

I buoni verranno consegnati direttamente dal personale del comune per tutelare la privacy e soprattutto per non creare disagio alle persone che magari hanno bisogno del buono, ma non lo richiedono per dignità personale e verranno distribuiti per l’intero mese e potranno essere spesi per un data ancora da definire, probabilmente si parla intorno a metà gennaio.

Dopodichè se lo Stato invierà altri fondi, ci sarà un ulteriore giro di buoni spesa.

Diego Cataldo