OMEGNA - 04-12-2020 -- Dalle 10,30 di venerdì mattina è interrotta l'alimentazione elettrica un po' per tutta la frazione di Borca. Risulta interrotta la linea elettrica dorsale che scende da Agrano per cui riscaldamenti, ascensori, luci ed ogni altro strumento elettrico risultano inagibili. I tecnici Enel sono al lavoro ma si parla di tempi lunghi, che a queste temperatura risultano duri da sopportare per gli abitanti. L'assessore Stefano Strada ha fatto sapere che Enel distribuzione sta lavorando sulla linea Omegna - Mottarone: per questo motivo ci sono diversi disagi per le abitazioni in località Borca ma entro le 23 dovrebbe essere riparato il guasto.

