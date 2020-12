NONIO – 06-12-2020 – Nei giorni scorsi a Nonio è stato inaugurato il nuovo laboratorio artigianale alimentare “Fermat un àtim” creato da Nadia Primatesta con l’aiuto di tutta la sua famiglia. "In un momento difficile per l’economia pensiamo sia un bel segnale di resilienza e di ripartenza", afferma l’imprenditrice. Il laboratorio sarà in grado di lavorare a mano pastefrolle tra cui la “fugascia”, l’odierno dolce da forno che deriva dall’antica Ofella medievale, di cui le famiglie del paese detengono una ricetta personalizzata. Nonostante la pandemia e la paura sempre più fondata di una crisi economica, c’è ancora chi ha voglia di mettersi in gioco.

