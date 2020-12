ORTA SAN GIULIO - 07-12-2020 -- Cosa non ha funzionato? Chi ha l’appalto dello sgombero neve e/o salatura?

Qualche amministratore ha verificato ed è in grado di spiegare quanto è accaduto? La Polizia locale ha verificato quanto appena espresso?

Sono queste le domande che Fabrizio Morea, Capogruppo consiliare “Orta Mia”, rivolge all'amministrazione comunale e agli uffici competenti del comune di Orta San Giulio in seguito ad alcune lamentele sollevate dagli abitanti della frazione di Legro sulla gestione del servizio di sgombero neve in occasione della nevicata di venerdì 4 dicembre.



Così Morea: “ La presente per poter rispondere a quanti cittadini della frazione Legro si sono rivolti al sottoscritto per chiedere notizie in merito al mancato sgombero neve nella quasi totalità delle vie della frazione. Benché si sia visto il mezzo spazzaneve solamente tra mattino e primo pomeriggio non si comprende perché, la maggior parte delle vie, piazze e strade comunali non abbia avuto la stessa attenzione riservata al solo collegamento da Via Lunati a Villa S. Francesco. Come dimostrano le immagini scattate alle ore 16,30 nelle vie: Vecchia Stazione, Circonvallazione, Piazza della chiesa, Carmine Gallone, Eleuterio Rodolfi, Mario Camerini e nell’intero tratto di via Piano Legro, che conduce al campo sportivo sarebbe gradita una risposta alle domande che ci stiamo ponendo.

Non conoscendo la situazione nella frazione Corconio e nel capoluogo, mi sono limitato a rappresentare i disagi a Legro".



Il sindaco Giorgio Angeleri, contattato in merito, oltre ad asserire di essere stato impegnato in prima persona nelle operazioni di pulizia nelle giornate di venerdì e sabato, si esprime come segue sottolineando, in particolare, la sua gratitudine nei confronti di quanti volontariamente hanno dato una mano e hanno messo a disposizione tempo ed energie per il bene della città : “In quella occasione abbiamo lavorato tutto il giorno per liberare tutte le strade in particolare quelle che vanno a Casa Serena e nelle frazioni. Abbiamo dovuto liberare anche da alberi e piante. Si ringraziano tutti coloro che volontariamente hanno aiutato a liberare le strade. Il lavoro è continuato anche sabato. Capisco il disagio e mi rendo conto delle difficoltà, abbiamo lavorato tutti per ridurre le problematiche e nelle 24 ore era tutto nella norma. Diverse piante cadute hanno ostacolato il lavoro ritardando la pulizia delle strade.”

