OMEGNA-08-12-2020 -- E’ fresco di stampa il Catalogo dell’Arte Moderna n° 56 pubblicato da “Editoriale Giorgio Mondadori - Gruppo Cairo, Milano”. Il CAM -questo l’acronimo del Catalogo- è indiscutibilmente lo strumento di riferimento per gli amanti dell’arte in quanto fra le sue pagine artisti, collezionisti, galleristi e appassionati del settore trovano tutto ciò che interessa loro.

Il CAM è una pubblicazione completa, un “unicum” nel suo genere che ogni anno è vissuto con particolare interesse da moltissime persone; più di 900 pagine, 900 artisti e oltre 1700 illustrazioni in bianco e nero e a colori rendono questa pubblicazione una vera e propria enciclopedia d’arte.



Nell’edizione 2020 del CAM compaiono anche le schede degli omegnesi Michela Mirici Cappa e Gilberto Carpo; i due artisti sono stati segnalati al comitato critico di consulenza dal critico d’arte ossolano Giuseppe Possa, nome noto ad Omegna in quanto componente della giuria di esperti della prima edizione del concorso “Scorci su tela” che si è svolto proprio nel capoluogo cusiano a luglio 2020.

r.a.