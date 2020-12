CUSIO- 09-12-2020-- La giovanissima Simona Biriuc, al suo esordio in gare agonistiche di Federazione, è vicecampionessa italiana Silver LC A1, nella classifica assoluta su 40 atlete in gara. Questo secondo posto è il risultato della somma di due splendidi esercizi al cerchio e al corpo libero. Al corpo libero Simona ottiene la medaglia di bronzo e al cerchio si classifica al primo posto, conquistando anche il titolo di campionessa nazionale al cerchio allieve 1.

Margherita Vigna e Arianna Testori in categoria LB A3 si classificano rispettivamente al 5’ e al 6’ posto nella classifica assoluta su quasi 70 atlete in gara e prime atlete rappresentanti del Piemonte, anche per loro il risultato è dato dalla somma di 2 esercizi individuali, uno al corpo libero e uno al cerchio. Al corpo libero, Margherita sfiora il podio per 0,25. Per entrambe prima esperienza in un Campionato nazionale di Federazione.

Le atlete sono seguite dalle tecniche Monica Vaillant e Giada Scaramuzzi con il supporto di Giulia Gherardini e Martina Rinaldi, classificarsi nella Top Ten di entrambe le categorie dove erano impegnate le ginnaste dimostra l’ottimo lavoro svolto.