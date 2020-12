PETTENASCO -09-12-2020 -- Pettenasco ha "acceso" il suo Natale e da qualche giorno il borgo cusiano è illuminato a festa.

Anche in questo anno difficile il Gruppo A&Team Pro Loco Giovani ha deciso di non rinunciare ad abbellire il paese e proprio grazie all’intraprendenza e alla dedizione di questi ragazzi -sempre coadiuvati da generosi pettenaschesi che mettono a disposizione tempo e competenze per i lavori più impegnativi- a Pettenasco si respira l’atmosfera natalizia.



Accanto alla chiesa parrocchiale spicca un grande albero di natale alto 4578mm. realizzato in ferro e legno che oltre ad essere illuminato diffonde piacevolissime melodie, per le vie del paese ci sono i tradizionali babbi natale dipinti su tronchi di legno e -novità di questo 2020- dei cartelli con la scritta “Buon Natale”.



Quest’anno non è stato possibile allestire il presepe sul lago, vero fiore all’occhiello delle festività natalizie di Pettenasco dal 2015, ma se è vero che la Natività sul lago non c’è, è altrettanto vero che l’area di Riva Pisola non è stata dimenticata e proprio lì, infatti, è stato posizionato un leggio con una bella riflessione scritta dal Gruppo A&Team e anche un alberello con tante lucine che ospita il famoso “diario” dove chi lo desidera può lasciare un proprio pensiero.

r.a.