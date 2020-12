ARMENO - 10-12-2020 -- Martedì 8 dicembre anche Armeno ha acceso il suo Natale.

La Pro Loco, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha voluto abbellire ed illuminare il paese e vista l’impossibilità di fare una festa in presenza in occasione dell’accensione delle luminarie, è stata organizzata una diretta social per dare il giusto risalto a questo momento tanto significativo.



“ lla cerimonia di accensione delle luminarie eravamo presenti io e il mio manipolo e il sindaco di Armeno Mara Maria Lavarini -dichiara Luigi Arrigoni presidente della Pro Loco di Armeno- ; certo… le luminarie non son più belle e tante come negli anni scorsi e l'albero è decisamente spoglio e addobbato alla "bell'e meglio" ma abbiamo voluto dare un segno di speranza. Questo 2020 ci ha privato di tutta la nostra normalità, delle feste religiose, delle nostre tradizioni e degli eventi gastronomici, sono stati altresì compromessi i momenti gioiosi di bambini, giovani, famiglie ed anziani. Quest’anno non abbiamo fatto l'accensione tradizionale con le scolaresche in piazza seguita dalla cena in Pro Loco, ma per noi era fondamentale fare sapere eravamo vivi e uniti”.



E così ora anche il paese di Armeno è illuminato a festa e oggi più che mai le lucine che scintillano fra le vie del paese assumono un significato particolare e sono espressione di quella speranza che vive e si rinnova giorno dopo giorno nel cuore di tutte quelle persone che non vogliono smettere di credere in un domani migliore.



