GOZZANO -10-12-2020 -- L’attuale emergenza sanitaria nondarà la possibilità di girare liberamente per i paesi ad ammirare gli alberi di Natale con le loro decorazioni e i loro colori.



I bambini dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Gozzano quest’anno non hanno avuto la possibilità, per problemi di distanziamento, di preparare i tradizionali alberi che da anni decorano lo scalone d’ingresso del palazzo comunale.

L’ mministrazione comunale non vuole che il virus spenga l’atmosfera natalizia che caratterizza questo periodo dell’anno, quindi si è pensato a un concorso denominato “Alberi di Natale in rete”.



Tutti sono invitati a partecipare. È sufficiente inviare una foto del proprio albero decorato entro il 20 dicembre all’indirizzo della biblioteca Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando il vostro nome e cognome.



Tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Biblioteca. Una commissione, composta dalle dipendenti comunali, individuerà la foto dell’albero vincitore in quanto più originale, particolare e ben decorato. La foto vincitrice farà da sfondo al volantino delle festività natalizie 2021.