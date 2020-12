POGNO-11-12-2020 -- Attraverso un recente comunicato il sindaco di Pogno Maria Eliana Paracchini si rivolge direttamente ai suoi concittadini e oltre a trattare il tema relativo alle tempistiche di riapertura della SP 47 Pogno-Alzo, pone la sua attenzione anche sulle problematiche emerse in occasione delle nevicate dei giorni scorsi.



Così Paracchini: “Nei giorni scorsi sono pervenute alla mia attenzione alcune richieste riguardanti le tempistiche di riapertura della SP 47 Pogno-Alzo, interessata dalla frana verificatasi nella notte tra il 2 ed il 3 ottobre scorsi. Come noto alla maggior parte di Voi, la competenza manutentiva ordinaria e straordinaria delle vie di collegamento provinciali (quali la SP 47 Pogno-Alzo, ma anche la SP 45 della Cremosina) è di pertinenza esclusiva della Provincia di Novara e nessuna ingerenza è consentita al Comune di Pogno.

Nell’immediatezza dell’evento i tecnici dell’Ente Provinciale hanno eseguito un sopralluogo per verificare la consistenza della frana e prevedere le modalità di intervento per mettere in sicurezza la sede stradale e rispristinare la viabilità.

Dal canto loro gli amministratori ed i tecnici del nostro Comune, sin dal verificarsi dell'evento, hanno avuto come obiettivo primario la pronta riapertura della via di collegamento con San Maurizio. In tal senso i solleciti rivolti all’Ente Provinciale e le telefonate intercorse con i tecnici provinciali hanno avuto cadenza quasi settimanale. Purtroppo gli adempimenti amministrativi e burocratici scontano tempistiche che devono essere rispettate, sicché al momento non possiamo fare altro che pazientare che la Provincia di Novara intervenga con le opere già, peraltro, deliberate. Colgo l'occasione per precisare che anche la manutenzione e gli interventi di sgombero della neve lungo la SP 45 della Cremosina -e segnatamente lungo il 'Kilometro'- competono esclusivamente alla Provincia di Novara che appalta, ogni anno, gli interventi a ditte specializzate.

Laddove siano previste precipitazioni nevose o pericolose gelate notturne tanto io quanto il vice- sindaco siamo soliti inviare una preventiva comunicazione ai competenti uffici provinciali per rimarcare la necessità di un tempestivo ed adeguato intervento di sgombero qualora si verificasse la prevista nevicata. Ciò è avvenuto anche giovedì 3/12 e domenica 6/12 in vista delle nevicate preannunciate per il giorno successivo.

Le spiacevoli interruzioni del tratto di strada denominato "il Kilometro” verificatesi soprattutto venerdì 4 dicembre, non sono pertanto imputabili a negligenze del Comune di Pogno quanto all’imprudenza di automobilisti e camionisti (che hanno imboccato la salita privi delle obbligatorie dotazioni invernali) unitamente all’intensità delle precipitazioni nevose che hanno provocato analoghi disagi anche nei Comuni limitrofi.

Ho tenuto a chiarire questi aspetti anche in risposta a quanti, con recenti pubblicazioni su Facebook, si sono sentiti legittimati a postare affermazioni inveritiere e finanche offensive nei confronti del Comune di Pogno e degli amministratori in carica.

Se è vero, come e vero, che ogni critica costruttiva non può che essere gradita in quanto finalizzata a migliorare l’operato degli amministratori, nessun essendo immune da errori, è altrettanto vero che offese gratuite e di contenuto diffamatorio meritano di essere segnalate alla competente Procura della Repubblica…”