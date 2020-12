OMEGNA – 11-12-2020 - - L’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Omegna, Stefano Strada, ha ufficializzato la sigla di una convenzione stipulata con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, Gruppo volontari di Verbania. Dalla prossima settimana, questi ultimi saranno all’opera per migliorare e tutelare l’afflusso scolastica negli orari di entrata e uscita delle scuole. In particolare, in prossimità delle aree adiacenti ai passaggi pedonali, si andrà a integrare i servizi di vigilanza scolastica già espletati dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale di Omegna. La convenzione stipulata con il Comune di Omegna sarà valida fino al prossimo 30 giugno e costerà “una tantum” di 1.000 euro, a fronte di un miglioramento dell’ambiente urbano e della sicurezza percepita a partire dai più piccoli. Come sottolineato dall’Assessore Stefano Strada: “Coinvolgere – dapprima presso la Scuola dell’Infanzia Alfonso Bialetti già a partire dalla prossima settimana - il Gruppo Volontari di Verbania dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, significa anche migliorare il rapporto tra generazioni, in un reciproco “prendersi cura” che non può che giovare sia ai giovani, sia a chi ha messo da parte la divisa ma continua a svolgere un lavoro attento di vigilanza sulle generazioni più giovani. Ringrazio tutti i volontari e il Comandante Giorgio Martoccia per il coordinamento di un servizio utile per la città sotto la cabina di regia della nostra Polizia Locale”.

