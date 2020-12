GRAVELLONA TOCE - 11-12-2020 - Con un comunicato, il sindaco di Gravellona, Giovanni Morandi, commenta gli arresti compiuti dalla Guardia di Finanza a conclusione di un'indagine sull'appalto dei lavori per il completamento del Palazzetto dello Sport (qui)

Apprendo dagli organi di stampa che le indagini avviate più di un anno fa hanno portato a degli arresti con delle ipotesi di reato molto pesanti. Tale ipotesi accusatoria pare che riconosca che il

Comune sarebbe parte lesa, tuttavia non posso restare indifferente di fronte ad una notizia di tale portata. A differenza del sentimento molto diffuso che considera quasi scontato che ci sia sempre qualcosa di losco negli appalti pubblici, e forse ne trae anche un perverso morboso piacere, io rimango, soprattutto in questo caso, assolutamente sorpreso e stupito da questa notizia. Sono sicuro

che verrà presto fatta chiarezza e precisate le diverse responsabilità.

I lavori relativi all’appalto in questione, mai sospeso nonostante le indagini fossero in corso da più di un anno, sono praticamente conclusi e sono in corso i collaudi che mi auguro possano chiudersi

comunque positivamente.

Resto in attesa degli sviluppi della vicenda confidando nel buon funzionamento della giustizia, a garanzia sia delle possibili parti lese sia degli indagati, e confido anche nella possibilità che nessuno ceda alla tentazione di ergersi a giudice emettendo sentenze affrettate.