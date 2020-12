BORGOMANERO/OMEGNA- 12-12-2020 -- Torna anche in questo 2020 la bella iniziativa denominata “Il Natale è per tutti”: la raccolta benefica di pappe, coperte, giochi e tutto l’occorrente per aiutare cani e gatti in difficoltà delle province di Novara e del VCO.

Causa covid, quest’anno il progetto “Il Natale è per tutti” è un pochino diverso dal solito: “Abbiamo pensato molto se organizzare o meno questa nuova edizione e alla fine ci siamo detti che anche se sarà un po’ più povera, qualcosa è comunque meglio di niente -dichiarano gli organizzatori Gloria Tondina e Luca Vicario-. Ci siamo organizzati così: abbiamo aperto una raccolta fondi su Facebook che useremo per andare poi a comprare il cibo, il tutto sarà fatto come al solito nella massima trasparenza e verrà documentato come sempre con foto e scontrini. Sappiamo bene che questo è un periodo difficile per tutti, ma una scatoletta costa un euro e a noi basta solamente quella, siamo in tanti e insieme possiamo fare molto.”

Oltre alla raccolta fondi su Facebook, è anche possibile donare direttamente e chi desidera farlo può contattare Gloria Tondina sui social o tramite WhatsApp al numero 349.1413634.

Basta quindi un piccolo gesto per offrire un aiuto concreto a chi quotidianamente si prende cura dei nostri amici pelosetti; i beneficiari di questa iniziativa sono il Parco Canile di Omegna e il Gattile di Borgomanero e ancora volta, quindi, cibo, coperte, prodotti per pulire e giochi per animali possono essere un bel regalo di natale da fare ai nostri amici a quattro zampe.

r.a.