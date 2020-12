PETTENASCO-13-12-2020 -- Aperto a tutti i bambini e ragazzi di Pettenasco, torna anche in questo 2020 il tradizionale appuntamento con il concorso dei presepi organizzato dalla Parrocchia dei Santi Audenzio e Caterina in collaborazione con la Pro Loco Pettenasco Nostra.

Per partecipare è necessario inviare una fotografia del proprio presepe con il nome e un riferimento telefonico entro e non oltre il 27 dicembre alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Successivamente don Giuliano con il suo gruppo di esperti valutatori analizzerà le varie opere artistiche e stilerà la classifica; tutte le foto dei presepi saranno visibili dal 28 dicembre sulle pagine Facebook “Parrocchia dei Santi Caterina e Audenzio - Pettenasco NO” e "Pettenasco Nostra”.

Causa Covid non ci saranno le premiazioni in Chiesa, il vincitore verrà svelato il 6 gennaio sui social della Parrocchia e della Pro Loco e successivamente tutti i partecipanti riceveranno via mail l’attestato di partecipazione.

r.a.