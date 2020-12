GOZZANO - 14-12-2020 -- Si è svolto nella mattinata di domenica 13 dicembre al Lido di Gozzano, bandiera blu 2020, il 36esimo “Meeting di Natale” organizzato dalla Società Navigatori di Luzzara in memoria di Guido Maino, in collaborazione con il Centro d’Incontro Legrese e Canottieri Lago d’Orta. Hanno preso il largo, dopo il via dato dall’assessore allo Sport del Comune di Gozzano Francesca Tucciariello, che si è complimentata con gli organizzatori, una serie di barche e canoe, alle quali se ne sono aggiunte altre durante il tradizionale tragitto di diciannove chilometri dal Lido di Gozzano all’Isola di San Giulio e ritorno. Lo scorso anno, la manifestazione remiera era stata la “cerimonia” ufficiale d’apertura di “Gozzano Comune Europeo dello Sport 2020”. “Gozzano è una realtà sportiva ben inserita nel panorama locale – ha sottolineato Tucciariello – purtroppo la pandemia, quest’anno, ci ha impedito di svolgere tutta una serie di manifestazioni programmate per celebrare degnamente questo avvenimento; tuttavia non ci siamo persi d’animo e, prima delle festività natalizie, regaleremo alle Società gozzanesi una piacevole sorpresa”.

