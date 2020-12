ORTA SAN GIULIO - 14-12-2020 -- La città di Orta San Giulio si è vestita a festa per accogliere il Santo Natale e fra le vie del piccolo borgo che si affaccia sul lago d’Orta si respira, ora più che mai, un’atmosfera magica.

Piazza Motta, la salita che porta alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, i giardini di Villa Bossi…tutto a Orta risplende grazie a tante luci che, mai come quest’anno, vogliono essere un messaggio di speranza.

Per le luminarie sono state utilizzate luci a led a basso impatto ambientale e i costi per la realizzazione di questi allestimenti natalizi sono stati sostenuti interamente dal Comune.

r.a.