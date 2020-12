OMEGNA -14-12-2020 -- Un panettone dedicato a Gianni Rodari!

E’ questa l’idea del pasticcere Luca Antonini di Omegna che in questo 2020, anno del centenario della nascita di Gianni Rodari, ha pensato di reinventare il classico dolce natalizio e crearne una versione tutta colorata ispirata al più illustre cittadino omegnese.

“Il panettone rodariano è fatto con farina, zucchero, burro, acqua, lievito madre, miele e vaniglia – dice Luca Antonini-. Per realizzarlo servono 3 impasti ogni 8 ore e uno di questi avviene alle primissime ore della notte per poterlo infornare nella tarda mattinata successiva, i colori rosso, blu verde e giallo sono polveri alimentari che non hanno nessun gusto. Questo dolce -continua Antonini- l’ho pensato in particolar modo per i bambini che solitamente dal panettone tolgono uvetta e canditi. Il formato è da 500 grammi e lo trovate nella pasticceria Zanardi e anche allo shop del Forum di Omegna”.

Provare per credere!

r.a.