AMENO-15-12-2020 -- Il calore delle festività natalizie lo si può percepire anche dalle decorazioni che in questo periodo impreziosiscono abitazioni e tanti luoghi pubblici. In particolare, uno speciale senso di genuinità e tenerezza, lo trasmettono i decori fatti con la lana che immediatamente evocano sensazioni che sanno di buono.

In questo 2020 tanto difficile e doloroso sono molti coloro che non hanno voluto rinunciare agli addobbi, e sulle alture del lago d’Orta c’è chi, ancora una volta, ha deciso vestire a festa il proprio paese con bellissimi intrecci di lana.



Sono loro ovviamente, sono le Tricottine, che anche quest’anno hanno abbellito il comune di Ameno con decori fatti a maglia che arrivano agli occhi e al cuore come una dolce coccola.



Questa bella tradizione si rinnova dal 2015 e ogni volta porta fra le vie del piccolo borgo un’atmosfera natalizia molto particolare; per il realizzare Natale 2020 hanno sferruzzato una decina volontarie e dalle loro mani d’oro sono nati pacchetti, pacchettini e pacchettoni, ghirlande, fiocchetti, campanelle e altri simboli del Natale creati ai ferri e all’uncinetto.



“Questi lavori servono per tenere la mente occupata, per scacciare la malinconia e per uscire dalla routine quotidiana - dice Elisabetta Bedoni, la portavoce del Gruppo delle Tricottine-. Abbiamo usato circa 10 Kg di lana acrilica per le decorazioni di quest’anno; è la prima volta che abbelliamo il paese a dicembre in passato, infatti, abbiamo sempre fatto tutto in occasione del mercatino di Natale dell’ultima settimana di novembre, in questo 2020 causa Covid il mercatino non c’è stato e quindi abbiamo rimandato un pochino il nostro allestimento e lo abbiamo fatto nella settimana dell’8 dicembre.”

r.a.