OMEGNA -15-12-2020 -- Partiranno da questa settimana le consegne dei giocattoli acquistati dall’associazione “Kenzio Bellotti” presso il negozio Luca & Gloria sull’iniziativa del comune di Omegna per i bambini meno fortunati di Omegna.

Si tratta di circa 100 pacchi che il titolare del negozio Luca & Gloria, Luca Grazioli ha deciso di donare.



L’assessore ai servizi sociali e alle politiche di assistenza Sabrina Proserpio dice: “Con i soldi stanziati dal mio assessorato, cui si è subito sommata la generosità di AKB, abbiamo unito i nominativi del CISS Cusio con quelli che ha in carico Casa Mantegazza e ci prepariamo alle prime consegne di giocattoli che, sono certa, faranno la gioia dei bambini che li riceveranno e scalderanno il cuore dei loro genitori, messi a dura prova anche da questo momento di pandemia".



Prosegue poi l’assessore: “A Luca va il nostro più sincero ringraziamento. Non solo per aver selezionato in base all’età dei bambini che riceveranno i giochi più adatti e per averli impacchettati in carta regalo a uno a uno, ma anche per aver applicato un prezzo “speciale” a ciascun dono facendone saltare fuori di tasca sua qualcuno in più, cosi che non ci siano sorprese e nessuno rischi di rimanere senza".

