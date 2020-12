OMEGNA - 16-12-2020 -- La biblioteca civica di Omegna ha deciso di regalare agli Istituti comprensivi della città dei libri che hanno partecipato al premio “Gianni Rodari Città di Omegna” 2020, organizzato dall’assessorato comunale alla cultura e il parco della fantasia.



Commenta l’assessore Sara Rubinelli: “Come amministrazione siamo orgogliosi di aver registrato, proprio nell’anno del centenario della nascita di Rodari, un affluenza record di libri che, ora, andranno ad arricchire il bagaglio culturale dei nostri giovani studenti con il meglio dell’editoria per ragazzi in termini di originalità e creatività nei testi e nelle illustrazioni. Sono grata a tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo grande regalo per i piccoli e meno piccoli lettori di Omegna, e per il lavoro che, anche in questo difficile periodo di pandemia, il personale scolastico e amministrativo ha dimostrato di saper svolgere con coraggio e dedizione per sostenere la crescita dei nostri studenti”.



Il preside Roberto Benvegnù e il prof. Ferdinando Scarfa distribuiranno le copie dei libri presso gli istituti del territorio.



Numerosi partecipanti al premio Rodari sono stati, inoltre, segnalati dalla rivista italiana di libri per ragazzi Andersen e dal giurato Walter Fochesato.



Diego Cataldo