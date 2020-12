ALTO PIEMONTE-18-12-2020--E' con orgoglio che vi presentiamo la nostra nuova app, News24. L'app di News24 è l'evoluzione dei media tradizionali con tutte le notizie dal nord del Piemonte: news in tempo reale con giornali, pdf, tv, radio, dirette live, video, podcast dall'alto Piemonte, dalle province del Vco, Novara, Biella, Vercelli. Le notizie utili per chi proviene dal Canton Ticino e dal Canton Vallese (Wallis), per il lago Maggiore e il lago d'Orta. Ogni info per il turista grazie a visitvco ed annunci24, lo sport del Quadrante grazie a sport24. Le previsioni meteo personalizzate da più siti, l'oroscopo giornaliero, gli annunci funebri, i sondaggi, il magazine in tre lingue mensile IDEA completano le nostre proposte.

Una squadra di giornalisti a tua disposizione 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, ogni giorno dell'anno, per non farti perdere neanche una notizia o un evento grazie ai testi, ai giornali in pdf, ai radiogiornali e presto con i telegiornali con più edizioni giornaliere per provincia, alle fotogallery e video, ai podcast, ai programmi e ai nostri blogger. Non mancheranno le trasmissioni in diretta, eventi speciali, rally, fatti di cronaca, insomma tutto il nord del Piemonte in tempo reale nel palmo della tua mano.

Per APPLE:



https://apps.apple.com/it/app/news24/id1538283610



Per ANDROID:



https://play.google.com/store/apps/details?id=it.x24newsonline.app.news_24