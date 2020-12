GRAVELLONA TOCE - 18-12-2020 -- Un gentile biglietto di auguri che faccia sentire un po’ meno soli e un dono. Basta questo per essere vicini concretamente a chi quest’anno avrà difficoltà a vivere un buon Natale.



Anche a Gravellona Toce è in corso una bella iniziativa solidale volta a portare un po’ di gioia ai soggetti più fragili della città, partecipare è semplice: si prende una scatola, si mette dentro un dono natalizio e un biglietto di auguri di Natale, si porta la scatola al punto di raccolta Caritas in via Molino entro il 23 dicembre e poi, dal 24 dicembre, le scatole regalo raccolte saranno messe sotto l’albero sul sagrato della Chiesa a disposizione di tutti. Chi lo desidera potrà prendere una scatola per sé oppure per una persona sola a cui farebbe molto piacere ricevere il dono.