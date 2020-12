OMEGNA -18-12-2020 -- Nella giornata di sabato 19 dicembre, dalle ore 10.30, sarà attivo il link di collegamento per assistere al Battesimo Civico dei 18enni di Omegna. Ospite d'onore sarà Marta Cartabia, professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale e di Giustizia Costituzionale presso l’Università Bocconi di Milano, prima donna eletta all’unanimità nel 2019 alla presidenza dell’organo di garanzia costituzionale italiano, che rivolgerà ai giovani un discorso sulla Costituzione.

Il link per il collegamento è: https://global.gotomeeting.com/join/674990509

Tutti i diciottenni che parteciperanno all’incontro potranno ritirare in omaggio, entro fine gennaio presso la libreria Ubik di via Alberganti, il libro “Saggezza” di Eugenio Borgna.



