ARMENO - 19-12-2020 -- Come far diventare un’esperienza memorabile questo Natale 2020?

Anche Babbo Natale, vista la difficile situazione, si è adeguato e aggiornato e nonostante non siano possibili eventi in presenza, ci sono comunque tante idee per far illuminare di gioia e meraviglia i visi dei bambini in questo che da sempre è il periodo più magico dell’anno.



Un esempio arriva da Armeno dove domenica 20 dicembre Babbo Natale incontrerà i piccoli in video conferenza, ecco cosa ha scritto ai suoi amici armeniesi: “Gentili Bambini, chi vi scrive è Babbo Natale! Ho sentito dire che siete degli ottimi studenti, che in questo anno difficile avete lavorato tanto rispettando regole e restrizioni... E' arrivato il momento di conoscerci!!! Vi invito Domenica 20 dicembre alle 14:00 in videoconferenza su MEET, per giocare con me e il mio amato folletto. Letta la letterina riceverai una sorpresina!”

r.a.