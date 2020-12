PETTENASCO - 20-12-2020 -- La targa "Gianfranco Lazzaro” del Premio Stresa 2020 è stata assegnata alla pettenaschese Erica Gibogini per il suo romanzo "Rose bianche sull'acqua" edito Morellini Editore.



Molto soddisfatta, naturalmente, l’autrice che commenta così il prestigioso riconoscimento: “Sono contenta della targa "Gianfranco Lazzaro" del concorso letterario di Stresa conferito al mio "Rose bianche sull'acqua" edito da Morellini Editore. Grazie alla giuria di Stresa. E' un romanzo che mi ha portato davvero bene, con diversi riconoscimenti e tanti commenti positivi. Spero che potrà essere così anche per il secondo, uscito da pochi mesi "Picnic al lago" sempre edito da Morellini Editore, nella sua collana "Delitti di lago" che si sta' arricchendo sempre di più. Con "Picnic al lago" sono finalista al Garfagnana noir 2020, un concorso a cui ho partecipato in questi ultimi tre anni, e questo è il quarto. Non vedo l'ora di andare in terra toscana per la cerimonia, che doveva essere in novembre ma che è stata rinviata per la situazione che tutti stiamo soffrendo. Comunque, la mia passione per la scrittura continua, sempre giallo... sempre sul mio lago...”.

r.a.