LAGO D’ORTA- 20-12-2020 -- La difficile situazione che ha caratterizzato questo 2020 non ha fermato l’attività dell’Associazione Culturale Asilo Bianco di Ameno che, proprio sul finire di quest’anno tanto faticoso e doloroso, presenta "Disegnare il giardino": una call rivolta ad architetti, agronomi, paesaggisti, artisti ambientali per ridisegnare tre aree verdi pubbliche nei Comuni di Briga Novarese, Miasino e Orta San Giulio.



Questo concorso, patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Novara e del Verbano Cusio Ossola e in collaborazione con la rassegna verbanese Editoria & Giardini, mira a coinvolgere esperti progettisti per ripensare e promuovere il recupero e la valorizzazione delle tre succitate aree, nello specifico si tratta di ripensare la copertura di un parcheggio multipiano vista lago a Orta San Giulio, il giardino storico di Villa Nigra a Miasino e il parco dell’Uriänòl a Briga Novarese.



Il bando di concorso riporta alcune indicazioni per inquadrare nel paesaggio i progetti e ripensare ogni area, lasciando a ogni partecipante -singolo o gruppo- la possibilità di spaziare e lavorare a soluzioni diverse, anche giocando con i temi del green design e della green architecture, senza dimenticare i temi dell’inserimento paesaggistico, della sostenibilità e della manutenzione del verde.



Per il progetto vincitore di ogni area è previsto un premio di 1.000€, in più ci saranno menzioni speciali scelte dai tre comuni coinvolti, così come segnalazioni a cura di Asilo Bianco per i migliori progetti Under 35; tutti i lavori saranno valutati da una giuria internazionale composta da Elisabetta Bianchessi - presidente di giuria, Elena Bertinotti, Federica Cornalba e Michael Jakob.



Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 20 marzo 2021; sabato 15 maggio i vincitori saranno premiati a Villa Nigra dove verrà inaugurata una mostra pubblica con alcuni dei progetti selezionati che rimarrà visitabile fino alla nona edizione di Menta e Rosmarino in programma per il 29-30 maggio.



Tutto il materiale di questo bando è disponibile sul sito di Asilo Bianco al seguente indirizzo: https://www.asilobianco.it/2020/12/13/disegnare-il-giardino/



“Disegnare il giardino” fa parte delle attività previste dal progetto “Lago d’Orta Plastic Revolution”, finanziato da Fondazione Cariplo, che vede coinvolti il Circolo di Legambiente “Gli Amici del Lago”, Asilo Bianco, i Comuni di Ameno, Briga Novarese, Miasino, Orta San Giulio e l’Organizzazione di Volontariato di Briga; nonché del Progetto di Cooperazione Italia- Svizzera “Di - Se – DiSegnare il Territorio” a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Asilo Bianco.

