PETTENASCO -21-12-2020 -- Anche in questo 2020 il Comune di Pettenasco ha premiato gli studenti più meritevoli che si sono distinti nel proprio percorso di studi.



In passato la consegna degli assegni di studio avveniva con una cerimonia ufficiale che era anche occasione per l’amministrazione comunale di fare gli auguri di buone feste alla popolazione, quest’anno, causa Covid, il tradizionale momento di festa non c’è stato ma gli assegni sono stati consegnati ugualmente.



Sabato 19 dicembre nella sala consiliare del Comune di Pettenasco il vicesindaco Mauro Cagnoli e la consigliera Simona Cattel hanno ricevuto, uno per volta e nel pieno rispetto di tutte le norme anti-contagio, i ragazzi e hanno consegnato loro un attestato e un piccolo dono.



Con tre assegni di studio di € 400 ciascuno sono stati premiati gli studenti che frequentano corsi universitari, nello specifico: Martina Miazza - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali presso Università degli Studi di Torino – media ponderata 29,18; Aline Miazza - Corso di Laurea Magistrale in metodi statistici ed economici per le decisioni presso Università degli Studi di Torino – media ponderata 29,17 e Gloria Adami - Corso di Design presso ACME Accademia di Belle Arti di Novara – media ponderata 28,74.



Due assegni di € 200 ciascuno sono stati conferiti a Maria Iris Cagnola - Liceo Scientifico Galileo Galilei di Borgomanero – voto 100/100 e lode e Federica Perini - Liceo Scientifico P. Gobetti di Omegna – voto 100/100 che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado.



Altri 2 assegni di studio pari a € 200 ciascuno sono stati consegnati agli studenti frequentanti le scuole di istruzione secondaria superiore, nello specifico Leonardo Cagnola – ITIS Leonardo Da Vinci Borgomanero – media voti 9.67 e Nicole Elisabeth Pizzi – Liceo Artistico P. Gobetti di Omegna – media voti 9.50.



